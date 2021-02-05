Ночью 6 февраля в Петербурге похолодает до -19 градусов

В ближайшие десять дней существенных изменений в погоде петербуржцам ждать не стоит. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В ближайшие десять дней существенных изменений в погоде петербуржцам ждать не стоит. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Северную столицу возвращается морозная погода. В субботу, 6 февраля, петербуржцам снова придется быть готовым к холодам и гололедице.

По прогнозам специалистов Северо-Западного УГМС, завтра местами возможны небольшие осадки в виде снега. Северный и северо-западный ветер будет дуть с умеренной скоростью. Температура воздуха в ночное время опустится до редких в Петербурге -17…-19 градусов. Днем «потеплеет»: столбики термометров поднимутся до -11…-13 градусов.

Из-за морозов на дорогах возможна гололедица, поэтому как автомобилистам, так и пешеходам необходимо быть предельно осторожными, выходя на улицу. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что является нормой, и в течение субботы будет незначительно повышаться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувший январь в Петербурге стал одним из самых теплых в XXI веке.