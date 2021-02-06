В 2020 году экспорт золота из России вырос в три раза

Больше всего золота, как правило, транспортируется в Великобританию. Фото: pixabay

Больше всего золота, как правило, транспортируется в Великобританию. Фото: pixabay

По итогам 2020 года Россия экспортировала золота на 18,353 млрд долларов, что в 3,2 раза превышает показатели 2019 года, свидетельствуют данные ФТС.

В апреле минувшего года правительство РФ предоставило Минпромторгу разрешение на выдачу производителям лицензий, позволяющих экспортировать аффинированное золото и серебро в слитках на основании заявления, согласованного Министерством финансов. Ранее гениальные лицензии на экспорт могли получить только банки — компаниям и аффинажным заводам предоставлялись разовые лицензии на контракт с каждым конкретным иностранным контрагентам.

В 2019 году общий экспорт золота из России составил 123 тонны и 5,76 млрд долларов, тогда как в 2020-м эти показатели выросли до 320 тонн и 18,535 млрд долларов. Больше всего золота транспортировали в Великобританию — 290 тонн на 16,9 млрд долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каждый пятый петербуржцев зарабатывает недостаточно, чтобы обеспечить свои базовые потребности.