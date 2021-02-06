Субботним утром дороги Петербурга свободны от пробок

Субботним утром дороги Петербурга свободны от пробок
Утренние пробки. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В первый выходной дороги Северной столицы отдыхают от пробок. К 8:30 утра загруженность проезжей части оценивается в один балл.

В субботу, 6 февраля, на городских трассах практически нет «красных» участков. К 12 часам дня пробки вырастут до трех баллов, к 13:00 ситуация ухудшится еще на балл.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», проезд затруднен на Торжковской улице, у Дворцового моста со стороны Васильевского острова, на площади Восстания, Лоцманской улице у Калинкинского сквера, а также на пересечении Суворовского и Невского проспектов.

Остальные улицы свободны от машин и заторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня днем в Петербурге похолодает до -11…-13 градусов.

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