В субботу петербуржцев ждут небольшой снег и -12 градусов

В субботу петербуржцев ждут небольшой снег и -12 градусов
Местами пройдет небольшой снег. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

Сегодня в Северной столице сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в субботу, 6 февраля, город останется под влиянием тыловой части циклона. Температура воздуха опустится до 10-12 градусов мороза, в Ленобласти ожидается до минус 9-14 градусов.

В Петербурге подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром Петербург свободен от пробок. Загруженность городских трасс к 9 часам утра составляет один балл.

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