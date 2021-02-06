В Нижнем Новгороде экстренно приземлился самолет из-за трещин в лобовом стекле

В Нижнем Новгороде экстренно приземлился самолет из-за трещин в лобовом стекле
Пассажиры не пострадали. Фото: pixabay.com

В результате никто не пострадал, пассажиры улетели другим рейсом.

Сегодня утром, 6 февраля, в нижнем Новгороде произошла экстренная посадка самолета. Он летел из Москвы в Магнитогорск, когда на лобовом стекле образовались трещины. Пилоты посадили борт в ближайшее аэропорту, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России, пишет РИА Новости.

«61 пассажир (58 взрослых и 3 детей) отправлены другим рейсом в Магнитогорск»,

— говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, по какой причине образовалась трещина. Обстоятельства инцидента пока не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет не может вылететь из Пулково из-за ковид-диссидента. Мужчина отказывается надевать маску, из-за этого страдают все пассажиры.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нижний новгород приземление самолет


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мьянма зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса
Задержанного на митинге петербуржца отпустили сделать вторую прививку от ...
Итальянские СМИ раскритиковали Кокорина после дебюта в серии А
В детскую поликлинику в Московском районе появилось новое оборудование
В Нижнем Новгороде экстренно приземлился самолет из-за трещин в лобовом стекле
В Петербурге полицейские проводят обыски у участников митинга 23 января
В Ленобласти столкнулись два автобуса с пассажирами: есть пострадавшие
Движение общественного транспорта на Невском возобновили