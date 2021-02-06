В Нижнем Новгороде экстренно приземлился самолет из-за трещин в лобовом стекле

В результате никто не пострадал, пассажиры улетели другим рейсом.

Сегодня утром, 6 февраля, в нижнем Новгороде произошла экстренная посадка самолета. Он летел из Москвы в Магнитогорск, когда на лобовом стекле образовались трещины. Пилоты посадили борт в ближайшее аэропорту, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России, пишет РИА Новости.

«61 пассажир (58 взрослых и 3 детей) отправлены другим рейсом в Магнитогорск»,

— говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, по какой причине образовалась трещина. Обстоятельства инцидента пока не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самолет не может вылететь из Пулково из-за ковид-диссидента. Мужчина отказывается надевать маску, из-за этого страдают все пассажиры.