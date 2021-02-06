Самолет не может вылететь из Пулково из-за ковид-диссидента

Мужчина отказывается надевать маску, из-за этого страдают все пассажиры.

Сегодня, 6 февраля, задержали рейс из Санкт-Петербурга в Москву. Известно, что на борту оказался ковид-диссидент – мужчина отказывался надевать маску на протяжении 40 минут. На место пришлось вызывать сотрудников правоохранительных органов, о чем сообщает 78.ru.

С пассажиром пытались договориться стюардессы, но у них ничего не вышло. Из-за гражданина, отрицающего опасность коронавируса, рейс задержали почти на час. На данный момент его уже задержали и, скорее всего, вывели из салона.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцинация всех желающих россиян может завершиться до лета. Глава РФПИ отметил, что жителям других стран приходится ждать дольше.