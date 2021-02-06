В детскую поликлинику в Московском районе появилось новое оборудование

В детскую поликлинику в Московском районе появилось новое оборудование
В поликлинике появилось новое оборудование. Фото: Смольный

В 2020 году в медучреждении завершили капитальный ремонт.

В детскую поликлинику №35 в Московском районе закупили новое медицинское оборудование. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пишет пресс-служба Смольного.

В 2020 году в здании на Ленинском проспекте сделали капитальный ремонт, косметический ремонт пока что продолжается. В 2021 власти закупили оборудование, в том числе уникальный ЛОР-комбайн для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний, а также портативный аппарат УЗИ, который позволяет проводить диагностику в любом месте.

Напоминаем, что в поликлинике обслуживаются около 16 тысяч детей – это половина всех юных горожан, проживающих в Московском районе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино за два года построят пятиэтажную поликлинику. В ведомстве отметили, что сейчас проект строительства медучреждения находится на этапе экспертизы.

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