В детскую поликлинику в Московском районе появилось новое оборудование

В 2020 году в медучреждении завершили капитальный ремонт.

В детскую поликлинику №35 в Московском районе закупили новое медицинское оборудование. Об этом рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, пишет пресс-служба Смольного.

В 2020 году в здании на Ленинском проспекте сделали капитальный ремонт, косметический ремонт пока что продолжается. В 2021 власти закупили оборудование, в том числе уникальный ЛОР-комбайн для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний, а также портативный аппарат УЗИ, который позволяет проводить диагностику в любом месте.

Напоминаем, что в поликлинике обслуживаются около 16 тысяч детей – это половина всех юных горожан, проживающих в Московском районе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино за два года построят пятиэтажную поликлинику. В ведомстве отметили, что сейчас проект строительства медучреждения находится на этапе экспертизы.