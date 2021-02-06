Мьянма зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса

В республике будут применять «Спутник V».

Мьянма стала 21-й страной, которая одобрила российскую вакцину от коронавируса. Теперь «Спутником V» смогут привиться жители еще одного государства, о чем сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что препарат из России прошел ускоренную процедуру регистрации после того, как в январе в Мьянму привезли первые 200 доз.

«Мьянма стала первым государством Юго-Восточной Азии, официально одобрившим применение «Спутник V» — одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Скорее всего, в стране будут не только использовать вакцину, но также производить ее, но об этом ничего не говорится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав Украины отказался регистрировать российскую вакцину от коронавируса.