Мьянма зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса

В республике будут применять «Спутник V».
Мьянма стала 21-й страной, которая одобрила российскую вакцину от коронавируса. Теперь «Спутником V» смогут привиться жители еще одного государства, о чем сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.
Известно, что препарат из России прошел ускоренную процедуру регистрации после того, как в январе в Мьянму привезли первые 200 доз.
«Мьянма стала первым государством Юго-Восточной Азии, официально одобрившим применение «Спутник V» — одной из наиболее эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Скорее всего, в стране будут не только использовать вакцину, но также производить ее, но об этом ничего не говорится.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав Украины отказался регистрировать российскую вакцину от коронавируса.