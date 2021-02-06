Рэпера Славу КПСС отпустили из отдела полиции

Славу КПСС отпустили из отдела после задержания. Фото: скриншот из Twitter

Славу КПСС отпустили из отдела после задержания. Фото: скриншот из Twitter

В Петербурге задержали артиста Вячеслава Машнова известного, как Слава КПСС или Гнойный. Рэпер пробыл в участке полиции несколько часов.

Об этом стало известно вечером в субботу, 6 февраля. Освобождение артиста удалось заснять на видео журналисту «Известий». Слава КПСС покинул отдел и сразу же сел в автомобиль со своими знакомыми, а позже уехал в неизвестном направлении. Также о своем освобождении артист написал в своем Twitter-аккаунте.

Кроме этого, как сообщает Mash на Мойке, на рэпера составили протокол за мелкое хулиганство 2 февраля на незаконной акции протеста в поддержку политика Алексея Навального. Теперь Гнойный будет обязан явиться снова. Суд в отношении нарушителя пройдет 10 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге рэпера Славу КПСС доставили в отдел полиции за участие в протестах.