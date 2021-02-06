В Дании начали укладку труб «Северного потока – 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В водах Дании завершили морские испытания и приступили к укладке труб для проекта «Северный поток – 2». Работы выполняет судно-трубоукладчик «Фортуна».

Об этом стало известно в субботу, 6 февраля. Как сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2, укладку начали после морских испытаний. В целом, судно «Фортуна» приступило к работе над «Северным потоком – 2» в конце января.

Отметим, что все работы по строительству газопровода производятся в соответствии с надлежащими разрешениями. Кроме этого, «Фортуне» будут помогать еще два судна, – это корабли «Балтийский исследователь» и «Мурман».

Напомним, что «Северный поток – 2» планируется построить через Балтийское море до Германии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что проект «Северный поток — 2» почти на 100% обеспечен финансированием.