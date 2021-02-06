Стало известно, почему некоторые люди склонны постоянно опаздывать

Стало известно, почему некоторые люди склонны постоянно опаздывать
Врач назвал причины. Фото: pixabay

Врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг назвал человеческое качество, которое мешает приходить на встречи во время. По мнению эксперта, это зависит от личной уверенности.

Как сообщает RT со ссылкой на специалиста, опаздывающий человек в первую очередь неправильно оценивает себя и тех, кто его ждет. Такой подход заранее мешает сосредоточиться и прибыть к месту встречи в назначенное время.

«Человек, который опаздывает, как правило, переоценивает свою личность и недооценивает тех людей, с которыми встречается», – пояснил Владимир Файнзильберг.

Также опаздывать могут и те, кто плохо в себе уверены. По мнению специалиста, такое происходит из-за того, что человек сомневается в важности встречи, а в его голове происходит битва, – нужно идти или нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вирусологи назвали условия для третьей волны Covid-19.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
врач-психотерапевт неуверенность опоздание


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, почему некоторые люди склонны постоянно опаздывать
Вирусологи назвали условия для третьей волны Covid-19
В Петербурге депутат заинтересовалась использованием уборочной техники не ...
Мясников назвал лекарство в домашней аптечке, которое может привести к инфаркту
Экс-главу села убили в отделе полиции в Махачкале
«Спутник V» назвали научным прорывом со времен СССР
Жителей Петербурга ожидает мороз и снег 7 февраля
Ученые выяснили, как лечение Covid-19 связано с мутацией инфекции