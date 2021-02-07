Стало известно о каких заболеваниях говорят синяки под глазами

Стало известно о каких заболеваниях говорят синяки под глазами
Неправильный режим сна может стать источником болезней. Фото: pixabay

Потемнения вокруг глаз могут быть признаками серьезных заболеваний внутри организма. Об этом заявила врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова в эфире «Пятого канала».

Как утверждает эксперт, образ и режим жизни очень сильно проявляется на кожи человека.

«Синяки или круги под глазами – всегда их причиной служит, скорее всего, ряд факторов, таких как недосыпание, употребление большого количества чая, кофе, курение, негативно сказывающийся на нас образ жизни, – пояснила Ксения Бочарова.

Кроме этого, она добавила, что режим работы также влияет на здоровый цвет человека. Например, сидячая и ночная работа за компьютером могут быть признаками болезненной усталости.

Таким образом, подобные проблемы могут вызвать тяжелые заболевания. По словам эксперта, синяки под глазами могут говорить о кислородном голодании.

«Чаще всего кислородное голодание тканей связанно с нехваткой жизненно-важных микроэлементов, таких как железо. Оно может быть связано с тем, что у человека есть заболевания печени или почек, которые требуют своевременного обращения к терапевту и уточнение причины появления синяков под глазами», – добавила врач.

В редких же случаях синяки вокруг глаз могут свидетельствовать об особенностях кожи, но если человек чувствует странные изменения, то стоит обратится к специалисту, заключила Ксения Бочарова.

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