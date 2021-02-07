Стало известно, когда россияне смогут отказаться от масок

Масочный режим в России могут отменить летом или весной. Такими прогнозами поделились вирусологи и эксперты.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева напомнила, что для снятия ковид-ограничений необходимо соблюдение ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и вакцинация.

Как сообщил РБК, специалист отметила, что весной ожидается спад заболеваемости COVID.

По мнению врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, что антикоронавирусные меры ослабят еще раньше. Это может произойти в апреле.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защитные маски и перчатки не являются надежными средствами защиты от коронавируса. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.