В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 22 838 человек

В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 22 838 человек
Тесты на коронавирус за сутки сдали больше 13 тыс. человек. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Северной столицы продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие сутки тесты на выявление новой болезни сдали 22 838 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за указанный период было обработано 2 560 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1283 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1098 человек. Добровольцы выполнили 4 976 заявок.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость COVID в Петербурге возросла на 87 %.

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