Токсиколог раскрыл опасность многоразовых масок

Токсиколог раскрыл опасность многоразовых масок
Не подходит для обработки и спирт. Фото: pixabay.com

Многоразовые маски нужно стирать, отжимать и сушить, а одноразовые — не подвергать обработке. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

По его словам, дезинфекция маски с помощью антисептиков, спирта и хлора может привести к отравлению токсичными парами. Многоразовую маску специалист предлагает стирать, сушить и гладить.

Врач отметил в беседе с радио Sputnik, что вместо тканевых масок можно использовать респираторы. Как заявил специалист, они могут быть более полноценной, безопасной и эффективной заменой.

Напомним, в Росси за сутки зафиксировали 16 627 случаев коронавируса. По данным на 6 февраля, с начала пандемии в стране новую болезнь обнаружили почти у 4 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что масочный режим в России могут отменить летом или весной.

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