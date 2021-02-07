«Продолжается зима»: 7 февраля в Петербурге похолодает до -10

Сегодня в Сакнт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В воскресенье, 7 февраля, метеорологические условия в городе продолжит определять тыловая часть циклона. Температура воздуха ожидается до минус 8-10 градусов, по области 7-12 градусов мороза.

«Санкт-Петербург: продолжается зима», — написал специалист в своем Facebook.

В городе подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм ртутного столба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту обошлось без отмен и задержек авиарейсов.