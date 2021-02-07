В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек

В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек
Аэропорт Пулково. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту в последний выходной день все воздушные пассажирские суда вылетают по расписанию. В Пулково обошлось без задержек.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 февраля. По данным онлвйн-табло на 5:00, все самолеты покинут аэровокзал без задержки.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между российскими регионами, а также ряд рейсов за рубеж.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о задержки рейса из Санкт-Петербурга в Москву. Известно, что на борту оказался ковид-диссидент – мужчина отказывался надевать маску на протяжении 40 минут.

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