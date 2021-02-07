На трассе «М-10» Renault Logan вылетел в кювет: водитель погиб

На трассе &#171;М-10&#187; Renault Logan вылетел в кювет: водитель погиб
Примерно на 664-м километре трассы водитель совершил съезд в кювет. Фото: pixabay

На автодороге «М-10» в Тосненском районе Ленинградской области автомобилист съехал в кювет. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Трагедия случилась днем в субботу, 6 февраля. Примерно на 664-м километре трассы водитель Renault Logan по неустановленной причине совершил съезд в кювет. После чего машина врезалась в опору освещения.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и области, автомобилист скончался на месте. В аварии также пострадала 45-летняя пассажирка. Женщину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель Lada Priora скончался после лобового ДТП с «КамАЗом» на «Коле».

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп смертельное ДТП


 

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