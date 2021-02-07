В нескольких садоводствах Соснового Бора отключали электричество

В нескольких садоводствах Соснового Бора отключали электричество
Свет вернулся в дома жителей Ленобласти. Фото: Pixabay

На данный момент проблема решена.

Сразу в нескольких садоводствах Соснового Бора отключили электричество 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сосновоборского городского округа.

Речь идет о Старые Калищи и СНТ «Балтика». Там в пятницу произошла авария из-за повреждения двух электрических кабелей. После этого жители садоводств остались без света. На место прибыли сотрудники аварийных служб, которые ближе к ночи 6 февраля ликвидировали проблему.

Известно, что специалисты «Лоэск» заменили поврежденный кабель, сейчас все дома обеспечены электричеством.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы пожаловались на очередное отключение электричества на Пионерстроя.

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