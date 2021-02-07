На Тенерифе расследуют жестокое убийство россиянина

На Тенерифе расследуют жестокое убийство россиянина
В Тенерифе разбираются в обстоятельствах инцидента. Фото: pixabay.com

Мужчину могли убить в ходе семейного конфликта, но пока что обстоятельства до конца не выяснены.

В Тенерифе нашли бездыханное тело россиянина с признаками насильственной смерти. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает издание Diario de Avisos.

Все случилось в районе Коста-Адехе на юге острова. Там в одном из домов нашли мертвого россиянина со множественными ножевыми ранениями. По предварительным данным, его убили в ходе семейного конфликта.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Прочие подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге арестовали мужчину, подозреваемого в попытке заказать убийство. Гражданин якобы искал исполнителя, который согласился бы совершить преступление за деньги.

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