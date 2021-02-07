СКА обыграл дома финский «Йокерит» со счетом 3:2

Очередная игра хоккейной континентальной лиги для СКА завершилась победой. Команда из Петербурга смогла вырвать поединок против финского «Йокерита».

Игра состоялась в Ледовом дворце в Северной столице и завершилась со счетом 3:2 в пользу местного СКА. Информация об этом появилась в воскресенье, 7 февраля.

Как сообщает пресс-служба СКА, матч начался в пользу «Йокерита», хоккеист Маркус Хянникяйнен открыл счет уже на 12-й минуте. Однако уже на 39-й минуте счет был равным, – отличился игрок СКА Василий Подколзин. Следом свои шайбы забросили Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов на 430й и 54-й минутах соответственно. Затем была еще одна шайба от игрока «Йокерита» Алекса Гранта на 58-й минуте, но она уже никак не повлияла на результат.

В итоге, СКА одержал немного нервную победу со счетом 3:2 в очередном матче КХЛ.

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