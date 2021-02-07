Дриусси может покинуть «Зенит» в ближайшее время

Клуб не против сделки и уже ищет замену нападающему, хотя трансфер может и не состояться.

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что хочет покинуть футбольный клуб и вернуться на родину в Аргенину. Об этом сообщает El Intransigente.

Руководство «Зенита» не против отпустить футболиста, вот только теперь ему нужна замена. Ожидается, что Дриусси уйдет в аренду «Ривер Плейт». Если трансфер провалится, то игрок готов покинуть клуб бесплатно.

Трансферное окно в Аргентине будет открыто до 18 февраля, так что у Дриусси осталось не так уж много времени, чтобы найти себе новый клуб. Напоминаем, что футболист присоединился к «сине-бело-голубым» в 2017 году, его купили за 15 миллионов евро. В текущем сезоне Дриусси принял участие в 11 матчах, в рамках которых забил один гол.

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