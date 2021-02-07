Стали известны места фан-зон в Петербурге во время ЕВРО-2020

Власти Северной столицы утвердили общественные места для просмотра футбольных матчей Евро-2020. Основная площадка будет на Дворцовой площади.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 февраля. Информация от Смольного появилась в качестве ответа на запрос депутата МО «Гражданка» Вадима Сафонова.

Таким образом, фан-зоны в городе будут расположены на двух площадях, – это Дворцовая и Конюшенная площади. Для просмотра матчей Дворцовая будет работать начиная с четвертьфиналов турнира, а также 2, 3, 6, 7 и 11 июля.

Что касается Конюшенной, то она будет доступна на все время проведения соревнований. Так с 11 июня по 11 июля болельщики смогут посетить футбольную деревню, где будут организованы концерты и трансляции матчей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что организаторы ЕВРО в Петербурге планируют провести турнир со зрителями.