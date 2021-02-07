Мурашко: в России снизилась смертность от рака

Министр здравоохранения Михаил Мурашко расскзаал о смертности от рака в России. Жители страны стали реже умирать от онкологических заболеваний.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 февраля. Как сообщает РИА Новости, Михаил Мурашко поделился информацией об онкологических заболеваниях в России на церемонии вручения ежегодной премии «Будем жить!»

«И это не только ни одна не закрытая койка в стране, это и результат работы каждого из вас… И это самая дорогая и золотая победа, которую вы могли сделать», – добавил специалист.

Кроме этого, он добавил, что коронавирусная инфекция не помешала лечить россиян от других смертельных болезней. Врачи смогли справиться с высокой нагрузкой. Также Мурашко оценил появление в стране нового оборудования и препаратов для лечения онкологий.

«Это и дополнительное оборудование, и новые лекарственные препараты, и впервые в 2020 году была создана вертикально интегрированная система, которая позволяет отслеживать лечение больного на всем этапе лечения. Сейчас она начинает внедряться в пилотных регионах, в пилотных организациях. Надеюсь, что в 2021 году она станет масштабной, массовой в стране», – заключил Мурашко.

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