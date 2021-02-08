В Петербурге в понедельник ветер и мороз до -10

В Петербурге будет морозная погода. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге будет морозная погода. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В понедельник, 8 февраля, в Северной столице прогнозируется переменная облачность и температура воздуха, которая на 4-5 градусов будет ниже климатической нормы.

Об этом свидетельствует прогноз ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. «Антициклональный привет из Скандинавии», — так синоптик охарактеризовал погоду на сегодня.

За метеорологические условия будет отвечать гребень скандинавского антициклона. Он будет усиливаться с северо-запада и сделает облака менее плотными, но сохранит морозную погоду. Существенных осадков не предвидится.

В городе похолодает до минус 8-10 градусов. В Ленобласти сегодня немного холоднее — от минус 8 до минус 13 градусов. Скорость порывов северо-западного ветра достигнет 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян в Гидрометцентре предупредили об аномальных морозах.