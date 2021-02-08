С улиц Петербурга за неделю вывезли почти 140 тысяч кубометров снега

С улиц Петербурга за неделю вывезли почти 140 тысяч кубометров снега
Сегодня, 8 февраля, на уборку города вышли 1050 машин и 1237 работников ручного труда. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

За минувшую неделю с петербургских улиц вывезли порядка 138 тысяч кубометров снега. Больше всего собрали в четверг и субботу, когда на пункты приема доставили по 27 тысяч кубометров.

Неделя с 1 по 7 февраля стала самой снежной за эту зиму в Северной столице. За семь дней в городе выпало больше 33 сантиметров снега, сообщили в городском комитете по благоустройству. Для сравнения: всего за эту зиму в Петербурге выпало более 100 сантиметров осадков.

В среднем на прошлой неделе на улицах города работали около 1050 единиц техники. Днем работали более тысячи работников ручного труда, а ночью — более 300.

Кроме того, за неделю на обработку дорожного полотна потратили 20 тысяч тонн песко-соляной смеси.

Сегодня, 8 февраля, на уборку города вышли 1050 машин и 1237 работников ручного труда. Зеленые зоны приводят в порядок еще 105 машин и почти 550 специалистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что снегоплавильные пункты Петербурга с начала зимы растопили более 500 тысяч кубометров снега.

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