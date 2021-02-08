В Петербурге работникам сферы науки готовы платить 40 тысяч

Чаще всего в сфере готовы работать молодые женщины.

Аналитики в преддверии Дня российской науки выяснили, на какие зарплаты могут рассчитывать петербуржцы, трудящиеся в просфере «Наука и образование». Об этом сообщили эксперты hh.ru.

В 2020 году в сфере науки и образования были готовы работать более 23 тысяч человек. Среди них преподаватели, а также люди, специализирующиеся на инженерных и гуманитарных науках, химии и прочих. В 2021 году тенденция сохраняется – количество резюме, считают аналитики, вырастет. Чаще всего в сфере готовы работать женщины. Они ожидают получать около 40 тысяч рублей, но надеются, что зарплата будет расти в 2021 году.

Работодатели как раз столько и готовы предложить соискателям. Чаще всего они ищут преподавателей в школы или университет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса Мельникова из «Улицы разбитых фонарей» назвала свою зарплату в ЗакСе Петербурга.