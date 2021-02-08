Очное обучение в вузах, каникулы в школах и День Святого Валентина: что ждет Петербург на этой неделе

Студенты возвращаются на очку, первоклассники отправляются на каникулы, в трех больницах возобновляется плановый прием пациентов, темпы вакцинации растут, снегоуборочная техника и специалисты вызволяют город из снежного плена: Gazeta.SPb рассказывает об этих и других событиях предстоящей в Петербурге недели.

С 8 февраля российские вузы, находящиеся в ведении Минобрнауки, возвращаются к очному обучению. Соответствующий приказ в конце января подписал глава ведомства Валерий Фальков. В связи с пандемией учебные заведения должны соблюдать меры профилактики, а в случае ухудшения эпидемиологической ситуации — быть готовы возобновить ограничения.

А вот первоклассники с этого дня и до 14 февраля находятся на дополнительных каникулах. Подошла к середине самая длинная — третья — четверть этого учебного года.

С понедельника Мариинская больница начинает принимать плановых пациентов. О возобновлении привычного режима работы некоторых городских стационаров ранее на своей странице в соцсети сообщил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По его словам, обратное перепрофилирование ждет также хирургический корпус Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова и нейрохирургический институт имени профессора А.Л. Поленова.

Кроме того, Петербург продолжает наращивать темпы вакцинации. 6 февраля на городскую фармбазу поступило 75 600 комплектов доз препарата «Гам-КОВИД-Вак». Ранее Gazeta.SPb рассказывала о пунктах, где можно поставить прививку.

Петербургские депутаты на этой неделе рассмотрят ряд вопросов, касающихся социальной политики и здравоохранения, промышленности, экономики и предпринимательства, ветеранов и т.д. Заседания в Мариинском дворце назначены на 8, 10-12 февраля.

Грядущие 7 дней, по прогнозам синоптиков, обещают быть морозными и, возможно, снежными. В понедельник, 8 февраля, по данным городского комитета по благоустройству, Петербург чистят 1050 единиц техники и 1237 работников ручного труда дорожных предприятий. Аллеи, бульвары, садовые и парковые дорожки приводят в порядок еще 105 машин и 546 специалистов.

10 февраля — одна из печальных дат в российской истории: в этот день в 1837 году в Петербурге скончался Александр Сергеевич Пушкин. В этот день вспомнят великого поэта, в том числе в Капелле, где хор и симфонический оркестр представят уникальное произведение Андрея Петрова — вокально-поэтическую симфонию «Пушкин».

А 11 февраля в Северной столице начнется седьмой общегородской фестиваль «Китайский Новый год — Веселый праздник весны». Он продолжится до 1 марта и пройдет преимущественно в онлайн-формате.

12 февраля в Российской национальной библиотеке состоится открытие международного фестиваля-праздника «Книжный маяк Петербурга». Программу посвятят 200-летию Федора Достоевского. Трансляции встреч можно будет увидеть на YouTube-канале мероприятия.

Также на этой неделе отпразднуем всемирный день радио, 13 февраля и день всех влюбленных, 14 февраля.