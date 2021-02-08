«Россия» выполнит первый рейс из Петербурга в Минск в День святого Валентина

Регулярные рейсы будут выполняться по воскресеньям.

Авиакомпания «Россия» выполнит первый рейс из Санкт-Петербурга в Минск уже 14 февраля. Регулярные рейсы будут выполняться по воскресеньям, о чем сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что улететь из России в Белоруссию смогут те, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Вылетать самолеты «России» из Пулково будут в 10 утра, а приземлятся в пункте назначения в 11:55. Обратный рейс запланирован на 12:55. Купить билеты можно уже сейчас на сайте авиакомпании, а также в мобильном приложении и через контакт-центр по телефону.

Напоминаем, что перед полетом в Белоруссию нужно заполнить «Самодекларацию пассажира о состоянии здоровья в связи с COVID-19 для целей здравоохранения». При себе необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до даты пересечения границы. В сообщении подчеркивается, что пассажиров без средств индивидуальной защиты на борт не пустят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне могут купить билеты на поезда в Белоруссию.