Туберкулез, психические расстройства, цитокиновый шторм: какими страшными последствиями может обернуться коронавирус

Переболевшие коронавирусом имеют высокий риск заразиться туберкулезом, считают в Минздраве. Gazeta.SPb рассказывает об этом и некоторых других опасных последствиях Covid-19.

По данным федерального ведомства, у многих пациентов после ковида в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Для предупреждения развития сочетанной патологии и исключения туберкулезной инфекции на начальном этапе ведения человека с подозрением на Covid-19 необходимо обследование на туберкулез с одновременным тестированием на коронавирус, говорится в рекомендациях.

При этом последствия заражения ковидом у больного туберкулезом до конца не ясны, но уже появляются первые публикации, свидетельствующие о том, что наличие туберкулезной инфекции, в том числе латентной, утяжеляет течение Covid-19, уточняется в документе.

До этого опасные последствия коронавируса назвал врач и телеведущий Евгений Комаровский. Он разделил симптомы постковида на три группы. Первые — со стороны органов дыхания (проявляются в виде кашля, одышки и ощущения нехватки воздуха, когда все показатели в норме). Вторые — ощущение «жуткой общей слабости». Третьи — поражения нервной системы (психические расстройства, нарушение сна и памяти, невозможность строить логические цепочки и т.д.).

Заведующая приемно-диагностическим отделением Республиканского центра инфекционных болезней в Махачкале Саида Аттаева, с которой беседовала «Комсомольская правда», считает, что коронавирус вовсе не лечится. Специалист предполагает, что он остается на альвеолах и в клеточной ткани легких. В результате определенная группа пациентов после излечения возвращается, причем не с последствиями ковида, а с ним самим. В этом случае течение болезни еще более тяжелое, чем в прошлый раз, вплоть до повторного цитокинового шторма.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о самых необычных последствиях коронавируса.