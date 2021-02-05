Менопауза, облысение, провалы в памяти: необычные последствия Covid-19

У ученых пока мало информации о том, как ведет себя коронавирус в зимние месяцы. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

У ученых пока мало информации о том, как ведет себя коронавирус в зимние месяцы. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Переболевшие коронавирусом жалуются на самые разные последствия. Gazeta.SPb рассказывает о наиболее странных и необычных из них.

Covid-19 может обернуться для женщин менопаузой, сообщает Daily Mail. Так, одной из жертв такого поворота болезни стала 46-летняя Дон Найт из Сомерсета (Англия) и 47-летняя Анна Мари Грив из Шоттса (Шотландия). У обеих в качестве симптомов, схожих с теми, что бывают при коронавирусе, были сильный кашель и одышка, а вторая заболевшая перестала чувствовать запахи и вкус. Известно, что ни Дон, ни Анна Мари не проходили тестирование, а неприятные ощущения преследовали их дольше положенного. Позднее у них пропали месячные, а медицинские анализы Найт показали, что она миновала менопаузу. Сообщается, что на нарушение цикла после инфекции в соцсетях пожаловались и другие женщины.

Потеря ощущения времени и усталость — о таких последствиях Covid-19 говорится в статье «Российской Газеты». По данным издания, на проблемы с ориентацией в пространстве, провалы в памяти и другие нарушения когнитивных функций организма жалуются многие. «Не могу вспомнить, как называется хорошо известная мне вещь», «прихожу туда, куда надо и забываю, зачем», «присел отдохнуть на 5 минут и не заметил, как прошел целый час», — цитирует СМИ жалобы бывших пациентов.

В практике врачей встречались случаи неспецифических высыпаний на коже, например, розового лишая. Об этом пишут «Вести», цитируя заведующего дерматологическим отделением медцентра «XXI век», дерматолога Алексея Шапошникова. Но, по его словам, это порой связано не с перенесенным коронавирусом, а с ослабленным иммунитетом.

Среди нетипичных реакций организма, которые некоторые люди приписывают к последствиям ковида, — постоянное головокружение, боли в спине, хруст в суставах, зрительные, слуховые или обонятельные галлюцинации и многое другое. Об этом рассказывает «Лента.ру».

Доктора лондонской клиники из Центра Белгравиа зафиксировали увеличение числа пациентов, у которых после коронавируса начинается облысение, сообщает «Комсомольская правда». Специалисты-трихологи связывают это с огромными усилиями организма справиться с инфекцией.

Напомним, что суточный прирост заболеваемости коронавирусом в Петербурге составил 1 571 случай. Петербург по этому показателю занимает второе после Москвы место.