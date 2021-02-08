Петербургские студенты вернулись к очным занятиям — фоторепортаж Gazeta.SPb

Петербургские студенты вернулись к очным занятиям &#8212; фоторепортаж Gazeta.SPb
Российские вузы возобновили обучение в очном формате. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

С 8 февраля российские вузы, подведомственные Минобрнауки, возобновили обучение в очном формате. Gazeta.SPb показывает, как студенты возвращаются в аудитории на «живые» лекции.

Соответствующий приказ в конце января подписал глава федерального ведомства Валерий Фальков. До этого, с 13 ноября по 6 февраля, высшие учебные заведения в связи с пандемией коронавируса реализовывали образовательные программы дистанционно.

Российские вузы возобновили обучение в очном формате. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Российские вузы возобновили обучение в очном формате. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Вузы должны следовать правилам безопасности, рекомендованным Роспотребнадзором. Измерять на входе температуру, обеспечить условия для гигиенической обработки рук, соблюдения масочного режима и социальной дистанции, проветривать и обрабатывать помещения, а также не допускать в здание тех, у кого есть симптомы заболевания.

Российские вузы возобновили обучение в очном формате. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Российские вузы возобновили обучение в очном формате. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Российские вузы возобновили обучение в очном формате. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Российские вузы возобновили обучение в очном формате. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Отметим, что учебные заведения также вправе проводить занятия в смешанном формате. Так, выходить из «дистанционки» постепенно решил, например, ЛЭТИ и Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. В последнем студенты 2 и 3 курсов дневной формы обучения слушать лекции, что называется по классике, начнут в марте. Исходить из особенностей каждой программы, преподавательского состава и диалога со студентами намерены в ИТМО.

Российские вузы возобновили обучение в очном формате. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников
Российские вузы возобновили обучение в очном формате. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в отличие от студентов петербургские первоклассники с 8 по 14 февраля будут на дополнительных каникулах.

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