Петербургские студенты вернулись к очным занятиям — фоторепортаж Gazeta.SPb

С 8 февраля российские вузы, подведомственные Минобрнауки, возобновили обучение в очном формате. Gazeta.SPb показывает, как студенты возвращаются в аудитории на «живые» лекции.

Соответствующий приказ в конце января подписал глава федерального ведомства Валерий Фальков. До этого, с 13 ноября по 6 февраля, высшие учебные заведения в связи с пандемией коронавируса реализовывали образовательные программы дистанционно.

Вузы должны следовать правилам безопасности, рекомендованным Роспотребнадзором. Измерять на входе температуру, обеспечить условия для гигиенической обработки рук, соблюдения масочного режима и социальной дистанции, проветривать и обрабатывать помещения, а также не допускать в здание тех, у кого есть симптомы заболевания.

Отметим, что учебные заведения также вправе проводить занятия в смешанном формате. Так, выходить из «дистанционки» постепенно решил, например, ЛЭТИ и Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики. В последнем студенты 2 и 3 курсов дневной формы обучения слушать лекции, что называется по классике, начнут в марте. Исходить из особенностей каждой программы, преподавательского состава и диалога со студентами намерены в ИТМО.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в отличие от студентов петербургские первоклассники с 8 по 14 февраля будут на дополнительных каникулах.