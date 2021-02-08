Шмыкова, критиковавшая Путина, продолжит выступать в театре

Шмыкову не увольняли из театра. Фото: скриншот Instagram

Шмыкову не увольняли из театра. Фото: скриншот Instagram

Страницу актрисы закрыли временно, так что переживать поклонникам не стоит.

Арт-директор Центра Мейерхольда Елена Ковальская объяснила, почему закрыта страница актрисы Варвары Шмыковой. Об этом пишет РИА Новости.

Она заверила, что страница отсутствует временно по ее личному решению. Это никак не скажется на выступлениях Шмыковой, уверяет Ковальская, успокаивая тем самым поклонников артистки. Напоминаем, что фанаты актрисы решили, что ее уволили после высказываний о президенте России Владимире Путине.

Известно, что Шмыкова эмоционально отреагировала на видео, снятое оппозиционером Алексеем Навальным о якобы «дворце Путина».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге омбудсмен проверил условия содержания арестованных на митингах. Шишлов отмечает, что ему поступили более 30 жалоб от родственников и знакомых задержанных.