Иосиф Пригожин чуть не умер из-за коронавируса

Продюсер заявил, что перенес заражение в тяжелой форме.

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что очень тяжело перенес заражение коронавирусом. Новостью он поделился в Instagram-аккаунте.

Продюсер отметил, что его госпитализировали из-за заболевания, потому что состояние было тяжелым. Сначала ему казалось, что он быстро выздоровеет, но вскоре начал задыхаться. Пригожина подключали к кислороду, и он плохо помнит, как проходило лечение. Болезнь развивалась «по самому плохому сценарию», но благодаря врачам продюсер выжил.

Когда продюсер пришел в себя, он расплакался от осознания, как прекрасно просто жить. Пригожин добавил, что певица Валерия тоже болела, но перенесла болезнь легко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков рассказал, когда россияне вернутся к нормальной жизни после пандемии. Повседневная жизнь россиян может вернуться к норме уже в конце лета 2021 года, если большая часть населения обретет иммунитет к коронавирусной инфекции.