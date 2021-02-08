Песков рассказал, когда россияне вернутся к нормальной жизни после пандемии

Песков назвал сроки, когда Россия сможет вернуться к нормальной жизни. Фото: kremlin.ru

Песков назвал сроки, когда Россия сможет вернуться к нормальной жизни. Фото: kremlin.ru

Повседневная жизнь россиян может вернуться к норме уже в конце лета 2021 года, если большая часть населения обретет иммунитет к коронавирусной инфекции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Согласно прогнозам представителя Кремля, о появлении коллективного иммунитета можно будет говорить к середине лета. Благодаря этому власти смогут ослабить меры и ограничения, которые были введены в рамках борьбы с пандемией, передает ТАСС.

«То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что иммунитет может сформироваться двумя путями — естественным и за счет массовой вакцинации. По словам Пескова, страны уже наращивают обороты иммунизации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам с диабетом посоветовали привиться от коронавируса.