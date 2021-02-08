Россиянам с диабетом посоветовали привиться от коронавируса

Россиянам с диабетом посоветовали привиться от коронавируса
Вакцинация противопоказана диабетикам с острыми осложнениями. Фото: pixabay

Больным сахарным диабетом рекомендуется прививаться от коронавируса при отсутствии других противопоказаний, заявила директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Наталья Мокрышева.

Эксперт заявила, что проведение вакцинации от коронавируса рекомендовано пациентам, страдающим от сахарного диабета 1 и 2 типа, более редкими типами диабета (кроме гестационного), если человек будет соблюдать противопоказания и правила осторожности, передает РИА Новости.

По ее словам, к медицинским противопоказаниям к вакцинации от COVID-19 относятся гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата, тяжелая аллергия, тяжелые осложнения после введения первого компонента вакцины, острые заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Также вакцинация противопоказана диабетикам с острыми осложнениями, такими как диабетический кетоацидоз, гиперосмолярное гипергликемическое состояние, лактатацидоз, тяжелая гипогликемия

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав исключил препарат из числа лекарств для лечения COVID-19.

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