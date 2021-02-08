В Ленобласти ожидается резкое похолодание

Температура в некоторых районах может опуститься до минус 30 градусов.

В Ленинградской области ожидается резкое похолодание. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Температура воздуха в некоторых районах может упасть до минус 30 градусов, в других понизится до минус 25. Из-за высокой влажности будет очень холодно, поэтому граждан призывают одеваться по погоде.

Холода задержатся в Ленобласти как минимум на несколько дней. На дорогах может быть гололедица, так что автомобилистов просят соблюдать скоростной режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с улиц Петербурга за неделю вывезли почти 140 тысяч кубометров снега. Больше всего собрали в четверг и субботу, когда на пункты приема доставили по 27 тысяч кубометров.