В Ленобласти ожидается резкое похолодание

В Ленобласти ожидается резкое похолодание
В Ленобласти будет по-настоящему холодно. Фото: pixabay.com

Температура в некоторых районах может опуститься до минус 30 градусов.

В Ленинградской области ожидается резкое похолодание. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Температура воздуха в некоторых районах может упасть до минус 30 градусов, в других понизится до минус 25. Из-за высокой влажности будет очень холодно, поэтому граждан призывают одеваться по погоде.

Холода задержатся в Ленобласти как минимум на несколько дней. На дорогах может быть гололедица, так что автомобилистов просят соблюдать скоростной режим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с улиц Петербурга за неделю вывезли почти 140 тысяч кубометров снега. Больше всего собрали в четверг и субботу, когда на пункты приема доставили по 27 тысяч кубометров.

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