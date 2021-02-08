В петербургских домах со вторника станет еще теплее

На время морозов в Санкт-Петербурге усилят подачу тепла в домах. С завтрашнего дня временно запретят плановые работы на теплосетях. Соответствующее поручение дал губернатор города Александр Беглов.

Об этом стало известно в понедельник, 8 февраля. Так, в связи с устойчивыми морозами с 9:00 вторника до особого распоряжения в Петербурге вводится усиленный режим работы предприятий энергетического комплекса.

Как сообщили в Смольном, также специалисты усилят контроль за эксплуатацией комплекса. Дополнительные бригады выйдут на аварийное дежурство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рабочая неделя в Северной столице началась с морозов до -10 градусов.