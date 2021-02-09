Во вторник Пулково работает без отмен и задержек

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание самолета.

Об этом стало известно во вторник, 9 февраля. Как сообщили на официальном сайте городского аэропорта, по данным на 4:30, назначенные на сегодняшний день рейсы будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет не мог вылететь из Пулково из-за ковид-диссидента. Мужчина отказывался надевать маску, из-за чего страдали все пассажиры.