В России 15% молодежи признались, что нашли работу с помощью родителей

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди молодых россиян и выяснил, что молодые чаще говорят о том, что родители не должны помогать с поиском работы, но при этом чаще принимают помощь.

По результатам исследованиям, 15% молодых людей до 21 года принимали помощь родителей или членов семьи при трудоустройстве. Еще два года назад таких было на 4% меньше.

При этом каждый четвертый считает, что родители должны помогать искать работу по открытым источникам, а 18% — через знакомых и родственников. Общение по телефону и лично, а также сопровождение на собеседования поддерживают 5 и 4% соответственно.

Однако есть и те, кто считают, что родительская помощь при трудоустройстве не требуется — таких насчитали 43%. Среди выпускников вуза 16% нашли работу при помощи родителей. И 52% ответили, что не будут принимать помощь родителей.

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