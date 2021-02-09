На Египетском мосту в Петербурге вандалы испортили лица сфинксам

Вандалы испортили лица сфинксам на Египетском мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Вандалы испортили лица сфинксам на Египетском мосту. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В центре Петербурга неизвестные злоумышленники разрисовали лица сфинксам, установленным на Египетском мосту через реку Фонтанку.

Об этом петербуржцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Вандалы воспользовались черной краской. Судя по снимкам, они нарисовали баллончиком «слезы» на лицах сфинксов с обеих сторон моста.

«На Египетском мосту через Фонтанку кто-то разрисовал сфинксам лицо чёрной краской. Теперь они лежат и грустят», — пишет петербурженка.

Пользователи заметили в комментариях, что на доме напротив места происшествия установлены камеры видеонаблюдения и, возможно, полицейским удастся найти преступников. Вместе с тем, инцидент вызвал волну негодований у местных жителей. Многие называют хулиганов «варварами» и считают, что их нужно «отлавливать».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Петербурга разыскивает вандалов, повредивших скульптуру в церкви на Лиговском проспекте.