По протоптанной тропе: как петербуржцы испытывают на прочность замерзшие городские каналы — фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге вновь установилась морозная погода, и горожане вышли на лёд. И, конечно, попали в объектив фотокорреспондента Gazeta.SPb.

В начале новой недели за окном уже -14 градусов. Ночью синоптики обещают до — 22. Но несмотря на то, что реки и каналы Северной столицы, казалось бы, накрепко замерзли, вот так запросто гулять по ним очень опасно.

Напомним, что, согласно постановлению, которое подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, выход на лед запрещен по 15 апреля. Но, судя по протоптанным дорожкам, желание развлечься или сократить путь сильнее страха нарваться на штраф, который составляет 5 тысяч рублей, или вовсе оказаться в ледяной воде.

Чем только не занимаются петербуржцы, оказавшись на льду: прогуливаются, в том числе парочками или со своими домашними животными, бегают, фотографируются, несут тяжелые сумки или просто идут по своим делам.

А ведь 8 февраля на канале Грибоедова из ледяной воды спасателям пришлось вытаскивать двоих человек. На место прибыли не только сотрудники МЧС, но и врачи «скорой помощи». А вот разбираться в случившемся уже придется другим специалистам. Не хотим читать вам нотаций, просто помните, что невинная забава или простая невнимательность могут закончиться очень плохо.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала про иномарку, которая вылетела на лед реки Фонтанки.