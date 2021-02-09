По протоптанной тропе: как петербуржцы испытывают на прочность замерзшие городские каналы — фоторепортаж Gazeta.SPb

По протоптанной тропе: как петербуржцы испытывают на прочность замерзшие городские каналы &#8212; фоторепортаж Gazeta.SPb
Петербуржцы вновь вышли на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге вновь установилась морозная погода, и горожане вышли на лёд. И, конечно, попали в объектив фотокорреспондента Gazeta.SPb.

В начале новой недели за окном уже -14 градусов. Ночью синоптики обещают до — 22. Но несмотря на то, что реки и каналы Северной столицы, казалось бы, накрепко замерзли, вот так запросто гулять по ним очень опасно.

Петербуржцы вновь вышли на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Петербуржцы вновь вышли на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Напомним, что, согласно постановлению, которое подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, выход на лед запрещен по 15 апреля. Но, судя по протоптанным дорожкам, желание развлечься или сократить путь сильнее страха нарваться на штраф, который составляет 5 тысяч рублей, или вовсе оказаться в ледяной воде.

Петербуржцы вновь вышли на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Петербуржцы вновь вышли на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Чем только не занимаются петербуржцы, оказавшись на льду: прогуливаются, в том числе парочками или со своими домашними животными, бегают, фотографируются, несут тяжелые сумки или просто идут по своим делам.

Петербуржцы вновь вышли на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Петербуржцы вновь вышли на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Петербуржцы вновь вышли на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Петербуржцы вновь вышли на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

А ведь 8 февраля на канале Грибоедова из ледяной воды спасателям пришлось вытаскивать двоих человек. На место прибыли не только сотрудники МЧС, но и врачи «скорой помощи». А вот разбираться в случившемся уже придется другим специалистам. Не хотим читать вам нотаций, просто помните, что невинная забава или простая невнимательность могут закончиться очень плохо.

Петербуржцы вновь вышли на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Петербуржцы вновь вышли на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Петербуржцы вновь вышли на лед. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Ранее Gazeta.SPb рассказывала про иномарку, которая вылетела на лед реки Фонтанки.

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