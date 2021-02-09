Урбанист объяснил, почему видеокамеры на Рубинштейна не решат всех проблем

Урбанист объяснил, почему видеокамеры на Рубинштейна не решат всех проблем
Улица Рубинштейна теперь оборудована дополнительными камерами. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Эксперт согласился с тем, что идея хорошая, но нужно понимать, что это – только полдела.

Ведущий эксперт в области урбанистики Анастасия Козлова прокомментировала решение властей Санкт-Петербурга установить видеокамеры на улице Рубинштейна. Она считает, что идея неплохая, но всех проблем наблюдение решить не может. Об этом сообщили в пресс-службе СЗИУ РАНХиГС.

Козлова рассказала, что эффективными могут быть высокие штрафы для тех, кто нарушает правила парковки, а также шумит и мешает местным жителям. Она призвала привлечь к решению проблем экспертов, которые занялись бы планированием улицы.

«Однако необходимо понимать, что режим кнута нужно чередовать с пряником»,

– заметила урбанист.

Кандидат политических наук Инесса Тарусина считает, что благодаря камерам можно снизить количество конфликтов между жителями улицы и представителями малого бизнеса.

Напоминаем, что на данный момент на улице Рубинштейна установили 18 камер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Рубинштейна закрыли кальянную из-за жалоб соседей.

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