Россиянка искала убийцу для восьмилетней девочки, чтобы получить наследство

Девочка осталась жива, а вот мачехе предстоит ответить по закону. Фото: Pixabay

Девочка осталась жива, а вот мачехе предстоит ответить по закону. Фото: Pixabay

Женщина была готова заплатить 180 тысяч рублей, но преступление успели предотвратить.

Жительницу Кызыла обвинили в том, что она хотела нанять человека, который согласился бы убить восьмилетнюю девочку. Женщина была готова заплатить 180 тысяч рублей. Ее интересовало наследство, оставшееся после смерти мужа. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что 61-летняя россиянка рассчитывала получить две квартиры и не хотела делиться с падчерицей. Чтобы устранить соперницу, она была готова нанять киллера. В его роли выступил сотрудник уголовного розыска.

Женщина рассказала, где учится и живет девочка, а также показала ее, когда та стояла на остановке. Она предположила, что мужчина может убить ребенка при помощи электрошокера.

«С целью подтверждения выполнения заказа псевдоисполнитель представил заказчице сделанную постановочную фотографию и шапку девочки»,

— сообщили в МВД.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что киллер убил депутата Петрова одним выстрелом.