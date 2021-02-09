Петербуржцы отстояли Муринский парк: его не будут застраивать

Петербуржцы отстояли Муринский парк: его не будут застраивать
Муринский парк застраивать не будут. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Активисты не собираются останавливаться на достигнутом результате.

Сегодня, 9 февраля, вступило в силу решение Куйбышевского районного суда, согласно которому застраивать Муринский парк теперь запрещено. При этом активисты не собираются останавливаться на достигнутом результате, о чем сообщили представители инициативной группы «За сохранение Муринского парка».

В сообщении сказано, что граждане планируют добиться расторжения договора аренды, по которому ООО «Анна Нова» владеет участком до 2024 года. Также активисты хотят, чтобы участок признали ЗНОП. Это позволит и в дальнейшем защитить зеленую зону от застройки.

Известно, что вопрос будет рассмотрен во время заседания ЗакСа Санкт-Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд Петербурга признал незаконным строительство на территории Муринского парка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ЗакС муринский парк новости СПб суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Милонов не поверил словам актрисы Мельниковой о зарплате в ЗакСе Петербурга
Петербуржцы отстояли Муринский парк: его не будут застраивать
Песков опроверг сведения о выделении средств на поддержку россиян из-за ...
В Ленобласти не согласны со статусом региона с «самой загрязненной ...
Снежный Петербург: пользователи соцсетей публикуют фото сказочно красивого города
Эксперты не наблюдают эпидемию гриппа в Петербурге
Песков заявил, что прилагаются «титанические усилия», чтобы ...
Как коммунальщики борются со снегом — фоторепортаж Gazeta.SPb