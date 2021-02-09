Петербуржцы заметили на Малоохтинской набережной легковушку с маленькой девочкой за рулем

Комментаторы справедливо замечают, что водитель пренебрег безопасностью ребенка на дороге. Скриншот: «ВКонтакте»/ «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Комментаторы справедливо замечают, что водитель пренебрег безопасностью ребенка на дороге. Скриншот: «ВКонтакте»/ «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

Во вторник, 9 февраля, на Малоохтинской набережной в Красногвардейском районе Северной столицы автомобилисты заметили машину, за рулем которой находился ребенок.

Видеозапись, на кадрах которой маленькая девочка в движущейся легковушке крепко держится за руль, сидя на коленях водителя, опубликовали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Машина при этом едет в левом ряду. Сколько владелец «Шкоды» позволил малышке вести автомобиль, неизвестно.

Комментаторы, однако, не оценили поступок мужчины, назвав его действия безответственными. Петербуржцы негативно отнеслись к тому, что автомобилист не только подвергает опасности собственную жизнь, но и рискует жизнью девочки и других участников дорожного движения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской улице в результате аварии сломали дорожное ограждение.