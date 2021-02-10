Мясников предупредил о боли в горле, которую нужно срочно лечить

Александр Мясников заявил, что заболевание гемофильной палочкой будет сопровождать сиплый голос и обильное слюноотделение. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясников заявил, что заболевание гемофильной палочкой будет сопровождать сиплый голос и обильное слюноотделение. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях симптом фарингита и ангины — боль в горле — может быть опасна.

По словам медика, заболевание может быть опасным при поражении органов дыхания гемофильной палочкой. Иногда из-за нее воспаляется и отекает надгортанник, что может привести к смерти ребенка из-за удушения. При этом раздувшийся надгортанник невозможно заметить, поскольку он находится под языком. Заболевание гемофильной палочкой будет сопровождать сиплый голос и обильное слюноотделение.

Также при боли в горле опасен абсцесс — скопление гноя. По словам Мясникова, человек может удалить миндалины, если стрептококковая инфекция появилась больше семи раз в год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Мясников предупредил об опасности популярного лекарства.