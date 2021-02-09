Доктор Мясников предупредил об опасности популярного лекарства

Доктор Мясников предупредил об опасности популярного лекарства
Безобидный насморк может привести к куда более серьезным проблемам при неправильном лечении. Фото: pixabay

Известный телеведущий и главный врач московской больницы №71 Александр Мясников рассказал об опасности длительного использования сосудосуживающих капель.

По словам специалиста, элементы, содержащиеся в подобных препаратах, оказывают возбуждающий эффект на сердце и могут спровоцировать аритмию или тахикардию. Применение таких капель может привести и к более серьезным нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы, вплоть до инфаркта миокарда у людей, страдающих от болезней сердца или гипертонии.

Сосудосуживающие лекарства также повышают содержание калия в крови, что может иметь негативные последствия для людей с заболеваниями почек. В разговоре с РИА Новости Мясников советует использовать препарат от насморка не дольше трех дней, максимум — пять. Лучше всего, отмечает доктор, сопровождать медикаментозное лечение промыванием соленой водой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие симптомы ковида сигнализируют о необходимости срочного обращения к врачу.

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