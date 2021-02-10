Россиянам рассказали о рисках потерять ипотечную квартиру

При покупке новостройки у человека не будет никаких проблем до тех пор, пока он вовремя платит. Фото: pixabay

При покупке новостройки у человека не будет никаких проблем до тех пор, пока он вовремя платит. Фото: pixabay

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский заявил, что больше всего человек рискует при покупке в ипотеку не нового, а вторичного жилья. При покупке вторички любые недочеты могут стать фатальными, даже в отсутствии вины покупателя.

Как сообщает «Прайм», при покупке новостройки у человека не будет никаких проблем до тех пор, пока он вовремя платит. Из-за отсутствия страховки ипотечный договор не может быть расторгнут, но это может повлиять на ставку по кредиту не в лучшую сторону.

При покупке квартиры с рук против покупателя может сыграть множество факторов: рента, право пожизненного использования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, мошенничество и поддельные документы.

Поэтому если у покупателя есть какие-либо сомнения, то сделку стоит отложить или отменять. Лучше всего нанять брокера или юриста, чтобы проверить жилье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России ожидают резкого роста цен на жилье после отмены льготной ипотеки.