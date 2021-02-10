Андрей Петров, «Родина»: интеллектуальная собственность начинается с логотипа

У Северной столицы много неофициальных символов, которые можно запатентовать в качестве товарного знака и зарабатывать на этом деньги, считает лидер петербургского отделения партии «Родина» Андрей Петров.

Эксперт принял участие в диалоге в студии «Воздух.тв» и рассказал о том, почему в нашем городе не развивается промышленность, а бизнес уходит в другие регионы, оценил предпринимательский климат, заявил о необходимости менять молодежную политику и назвал возможности повышения доходов бюджета. Что касается последнего пункта, то зарабатывать, по мнению Петрова, Петербург может на собственной символике.

«Назовите мне символ Петербурга, который приносит городу деньги, как, например, известное «I love NY» Нью-Йорку, — сказал он. — Символика, которая продается у нас, — это разведенные мосты, грифоны, «Зенит», кораблик на шпиле и т.д. Что мешает Северной столице взять и запатентовать эти вещи как товарный знак, принадлежащий именно ей?»

Прибыльными, с точки зрения Андрея Петрова, могут быть и традиции: «В Москве есть фестиваль фейерверков, а у нас — нет. У нас самая большая в мире акватория: летом мы делаем шикарный праздник «Алые паруса», а сентябрь у нас провален, так как мы ничего не продаем».

Кроме того, лидер петербургского отделения партии «Родина» Андрей Петров объявил мобилизацию своих сторонников и озвучил планы на предвыборный период.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что депутаты Законодательного собрания Петербурга рассмотрели в первом чтении законопроект о поддержке самозанятых.